مزوار محمد سعيد - فينومينولوجيا مونيس بخضرة: هل هو دكتور أَم طرطور؟

2019/09/20 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مزوار_محمد_سعيد عرفتُ مونيس زهير بخضرة سنة 2010م بجامعة تلمسان شعبة العلوم الإنسانية والاجتماعية، فقد كان يدرسنا الفلسفة تلك السنة، ولم يكن بعد قد صار دكتورا، بل كان حاصلا على الماجستير فقط وقتها، لكنه كان يلعبُ دور الإنسان الديمقراطي واللطيف، الذي يمدُّ أواصر الود مع الطلبة والطالبات بشكل غريب، وقد كانت تصرفاته غريبة، كون أنَّه الوحيد من بين أساطين الدكتاتورية الجامعية في الإدارة وقتها قابلا للنقاش، في حدود تولّ......

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