الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطيران المسير والصواريخ

2019/09/20 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس المجلس السياسي لجماعة “انصار الله” (الحوثيين)، مهدي المشاط، اليوم الجمعة، عن وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف.وقال “المشاط” “ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة”، بحسب الموقع الرسمي لجماعة […]

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