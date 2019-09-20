2019/09/20 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، ان حصيلة تفجير كربلاء بلغت استشهاد 12 مواطنا وجرح 5 اخرين.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “لاحقاً لخبر انفجار عبوة ناسفة داخل عجلة نوع جمبي قرب السيطرة الرئيسية 54 مدخل مدينة كربلاء المقدسة، حيث وردنا من صحة محافظة كربلاء ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد وإصابة 17 شخصا حصيلة تفجير كربلاء وكالة خطوة برس.

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