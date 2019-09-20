اعتقال شرطي متهم باغتصاب طفل في ذي قار

2019/09/20 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ذي قار

أفادت

قيادة شرطة محافظة ذي قار اليوم الجمعة بإلقاء القبض على شرطي متهم باستدراج واغتصاب

طفل يبلغ من العمر 7 أعوام في قضاء الدواية.

وقال

بيان للقيادة تلقى”النور نيوز” نسخة منه إن المتهم يعمل شرطياً وتم إلقاء

القبض عليه بناءاً على بلاغ من قبل خاله بالحادث مشيرا إلى إحالته إلى التحقيق وقررت

المحكمة توقيفه استنادا لأحكام المادة 393 من قانون العقوبات العراقي لإكمال الإجراءات

القانونية اللازمة.

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