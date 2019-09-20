2019/09/20 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المبعوث الأمريكي للشؤون السورية، جيمس جيفري

أن حكومة بلاده تمنع عودة الجيش السوري إلى المناطق التي تخضع لسيطرة قوات سوريا

الديمقراطية.وقال جيفري لوسائل

إعلام محلية: “حينما أرادت قوات نظام الأسد أو القوات المتحالفة معها

والداعمة لها الذهاب إلى شمال شرقي البلاد، اتخذنا كل ما يلزم للتأكد من إيقاف هذا

الدخول، وسنواصل جهودنا هذه”.وأشار المبعوث

الأمريكي للشؤون السورية إلى أن واشنطن تحترم القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس

الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يقضي بوقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا، وعدم

سعي أي قوة للسيطرة على الأراضي الخاضعة لقوة أخرى بما فيها قوات الحكومة السورية.يأتي ذلك في الوقت،

الذي أعلنت فيه الحكومة السورية عزمها استعادة جميع الأراضي بما فيها تلك التي

تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية “سواء بالحوار أو بالقوة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

37

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة: نمنع عودة قوات الأسد إلى شمال شرقي سوريا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة: نمنع عودة قوات الأسد إلى شمال شرقي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).