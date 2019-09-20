2019/09/20 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OWfARV5cVZw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معامل السمنت تحقق مبيعات مقبولة.. ومصانع اخرى متوقفة نتيجة الاهمال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معامل السمنت تحقق مبيعات مقبولة.. ومصانع اخرى متوقفة نتيجة الاهمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).