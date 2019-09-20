موسع.. الإعلام الأمني: استشهاد 12 مواطناً وجرح 5 اخرين بانفجار عبوة ناسفة داخل عجلة قرب مدخل مدينة كربلاء المقدسة

2019/09/20 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة، الحصيلة النهائية لانفجار العبوة الناسفة داخل عجلة قرب مدخل مدينة كربلاء المقدسة.

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