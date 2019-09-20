الديمقراطي الكردستاني: حصتنا من الموازنة لمدة 5 سنوات لم تصلنا

2019/09/20 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ النبأ للأخبارأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، اليوم الجمعة، ان حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية العامة للبلد، لمدة 5 سنوات لم تصل لكردستان.

وقال الفيلي، في حديث لـوكالة النبا للاخبار"، ان "الاقليم اضطر الى تصدير النفط بشكل احادي الجانب نتيجة عدم وصول مستحقاته المالي من موازنة 2014 ولغاية عام 2019".

واضاف، ان "نصف رواتب موظفي اقليم كردستان لمدة 5 سنوات هي في ذمة الحكومة الاتحادية، لذا يجب ان يبحث هذا الملف بشكل حقيقي من قبل خبراء وفنيين لتحقيق العدالة".انتهى/س

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