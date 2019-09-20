2019/09/20 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بتفجير عبوة ناسفة عند مدخل محافظة كربلاء.وقال المصدر في حديث صحفي، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم داخل باص صغير لنقل الركاب (كيا) قرب سيطرة م ٥٤ التي تفصل بين كربلاء وبابل من جهة طريق بغداد"، لافتاً الى إن "الحصيلة النهائية للتفجير وصلت الى تسعة شهداء واربعة مصابين".

من جهته كشفت مصدر أمني في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على الإرهابي، الذي وضع العبوة الناسفة التي انفجرت داخل عجلة شمالي كربلاء.

وقال المصدر، ان "احد الاشخاص قام بالركوب في العجلة من منطقة جرف النصر الشارع العام باتجاه كربلاء.واضاف المصدر أن هذا الشخص قام بالنزول من العجلة قبل السيطرة بمسافة ١كم وترك العبوة الناسفة داخل العجلة، وانفجرت في مدخل بداية السيطرة 54".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير عبوة ناسفة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير عبوة ناسفة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).