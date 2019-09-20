2019/09/20 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف)..تظاهر العشرات من المواطنين والناشطين المدنيين ، اليوم الجمعة ، في ساحة الحبوبي وسط الناصرية رافضين قرار الحكومة المركزية بازالة المنازل العشوائية .

وطالب المتظاهرون ايقاف اجراءات ازالة السكن العشوائي الذي وصفوه بالمجحف بحق الفقراء ، و ايجاد حلول بديلة مناسبة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة في الناصرية ترفض ازالة السكن العشوائي) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة في الناصرية ترفض ازالة السكن العشوائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).