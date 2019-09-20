السلطات العراقية تعلن مقتل 12 شخصا واصابة 5 اخرين بتفجير مدخل كربلاء

2019/09/20 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة ان ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا فيما اصيب اخرون حصيلة انفجار عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب عند مدخل محافظة كربلاء.

ونقلت الخلية في بيان نقلا عن صحة محافظة كربلاء قولها ان الحادث اسفر عن مقتل ١٢ مواطناً وجرح ٥ آخرين وهم حالياً يتلقون العلاج في مستشفياتها.

وكانت الخلية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم ان عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع "جمبي" انفجرت قرب السيطرة الرئيسي 54 مدخل مدينة كربلاء ، مما ادى الى احتراق الاشخاص الذين كانوا بداخلها.

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