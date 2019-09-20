المستنصرية تخصص أكثر من 4 آلاف مقعد للدراسات المسائية

2019/09/20 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر العذاري

خصصت الجامعة المستنصرية اكثر من اربعة آلاف مقعد دراسي للدراسات المسائية ضمن عشر كليات متنوعة علمية وانسانية للعام الدراسي (2019 - 2020).



وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان التقديم على الدراسات المسائية للعام الدراسي (2019 – 2020)، سيكون من خلال البوابة الإلكترونية التي اعدتها دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً لضوابط وشروط التقديم للدراسات المسائية المعتمدة بالجامعات العراقية.



وبين ان الجامعة المستنصرية اعدت خطة لافتتاح الدراسة الأولية المسائية في عشر كليات باستثناء كليات المجموعة الطبية للعام الدراسي (2019 - 2020)، مضيفا انه تم تخصيص اربعة الاف و144 مقعدا دراسيا لمختلف الكليات والتخصصات العلمية والانسانية.



وذكر المصدر ان المقاعد توزعت بواقع 1440 مقعدا في كلية التربية الأساسية لاقسام اللغتين العربية والإنجليزية والجغرافيا والرياضيات والارشاد النفسي والتوجيه التربوي والتاريخ والمهن الفنية وعلوم الرياضة ، والعلوم، ورياض الأطفال، اضافة الى التربية الإسلامية والفنية والأسرية والبدنية.



وافصح عن تخصيص 450 مقعدا في كلية التربية لاقسام الحاسبات والجغرافيا والتاريخ واللغة العربية والعلوم التربوية والنفسية والفيزياء والرياضيات وعلوم القرآن الكريم والإرشاد النفسي.

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