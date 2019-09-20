تسهيلات وإجراءات جديدة للعراقيين المسافرين إلى مصر

2019/09/20 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة / إسراء خليفة

أعلنت سفارة جمهورية العراق في القاهرة، تسهيلات وإجراءات وصفتها بـ "المهمة" للعراقيين القادمين الى مصر، مشيرة إلى وجود تسهيلات أخرى، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.



وقالت السفارة في بيان تلقته "الصباح" أمس الأول الخميس: إنها "توصلت مع الجهات المعنية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، الى إجراء يسمح باحتفاظ العراقيين القادمين الى مصر بجوازات سفرهم عند وصولهم إليها وعدم سحبها منهم في المطار، كما هو متبع منذ سنوات، وقد طبق هذا الاجراء بدءا من يوم الخميس 19 أيلول 2019".



وأشارت السفارة، الى أن "السلطات المصرية، سمحت بأن يكون حجم الأفواج السياحية العراقية القادمة الى مصر بـ (5) أفراد فقط، بعدما كانت في السابق محددة بـ (20) فردا"، وأضاف البيان، ان "هذه التسهيلات تأتي بعد تواصل مثمر للسفير أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وكادر السفارة، مع الجهات المعنية ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، التي أبدت تعاونا كبيرا لإنجاز هذه التسهيلات، التي ستصب في تطوير العلاقات الانسانية بين الشعبين الشقيقين".



ونوهت السفارة في ختام البيان "بوجود تسهيلات أخرى، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، خاصة بالعراقيين المقيمين في دول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج العربي الذين يرومون زيارة جمهورية مصر العربية".

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