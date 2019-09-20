التجارة توضح أنباء إلغاء مفردات البطاقة التموينية

2019/09/20 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أنباء إلغاء مفردات البطاقة التموينية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "ملاكاتها تواصل عمليات تجهيز المواد الغذائية الأساسية {السكر، زيت الطعام، والرز والحنطة} مع زيادة في عدد وجبات التجهيز التي تم تقليصها منذ عام 2014 بسبب الأزمة المالية التي مرت بها البلاد".وأشارت إلى "تمكنها، تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة محمد العاني، من تجهيز ثمانية وجبات من مجموع عشر وجبات من مادة الطحين بعد نجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة".وأضافت، ان "عدد وجبات مادتي السكر وزيت الطعام تم زيادتها الى ثمانية وجبات بعد ان كانت ستة وجبات خلال العام الماضي، في حين يتم تجهيز مادة الرز الى المواطنين".وأكدت التجارة "استمرار عمليات التجهيز في كافة المحافظات، واعتماد آلية تجهيز المفردات الغذائية دفعة واحدة، ومنع عمليات تجزئتها لمنع حالات التلاعب والزيادة في المبالغ المخصصة وفق القانون".وأشارت، إلى أن "خطة رقابية مشددة تم إعدادها، وتقوم بها الأجهزة الرقابية والتفتيشية، الهدف منها متابعة عمل الوكلاء ووضع آلية بهدف وضع اليد على مكامن الخلل"، نافية "إيقاف عمليات التجهيز للمفردات الغذائية بسبب وجود تخصيصات مالية تكفي لنهاية العام الحالي".ولفتت إلى "استعداد الوزارة لإجراء تعاقدات جديدة من مناشئ وطنية وأجنبية، لتغطية حاجة البطاقة التموينية للأشهر المقبلة".انتهى

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