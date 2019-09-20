2019/09/20 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ارتفع عدد ضحايا الانفجار في مدخل محافظة كربلاء المقدسة الى 17 شهيداً وجريحاً.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "هذا الحادث أسفر عن استشهاد ١٢ مواطناً وجرح ٥ آخرين وهم حالياً يتلقون العلاج في مستشفياتها وفق دائرة صحة محافظة كربلاء".وكانت عبوة ناسفة انفجرت داخل عجلة نوع {جمبي} مساء اليوم الجمعة، قرب السيطرة الرئيسية 54 مدخل مدينة كربلاء المقدسة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرتفاع ضحايا انفجار كربلاء الى 17 شهيداً وجريحاً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرتفاع ضحايا انفجار كربلاء الى 17 شهيداً وجريحاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).