حجم ثقب الأوزون هذا العام هو الأصغر منذ 30 عاماً

2019/09/20 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوعية بالاحتباس الحراري والتغيّر المناخي والمساعي للحد منهما يبدو أنها بدأت تؤتي بثمارها، إذ صرّح برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس، أنه من المتوقع

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