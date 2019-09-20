بعد الفرع الرابع للديمقراطي .. الاتحاد الوطني: تعرض مقرين للحزب لإطلاق نار باربيل

2019/09/20 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ زعمت وسائل اعلام تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني مساء اليوم الجمعة ان مقرين للحزب في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تعرضا الى اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

ونقلت الوسائل عن مصادر خاصة بها قولها ان مقر "كوميته" رقم 4 و5، وتجمعهما بناية واحدة في حي "مهاباد" بمدينة اربيل تعرضا الى اطلاق نار

واضافت المصادر بحسب الوسائل ان المسلحين اطلقوا 8 رصاصات على المقر ولاذوا بالفرار، مشيرا الى ان الحادث اسفر عن اضرار مادية فقط.

وتابعت المصادر ان القوات الامنية توجهت فوارا الى محل الحادث، وفتحت تحقيقا للكشف عن ملابساته.

وتعرض مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة السليمانية في الساعات الاولى من فجر اليوم الى هجوم مسلح غير ان حرس المقر ردوا على مصدر النيران من دون خسائر بشرية.

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