الاعلام الامني تعلن ارتفاع حصيلة تفجير مدخل كربلاء الى 17 شهيداً وجريحا

2019/09/20 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة تفجير مدخل كربلاء الى 17 شهيدا وجريحا.وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "حصيلة انفجار العبوة الناسفة داخل عجلة نوع جمبي قرب السيطرة الرئيسية 54 مدخل مدينة كربلاء المقدسة، ارتفعت الى 12 شهيداً وخمسة جرحى".واضافت ان "الجرحى يتلقون العلاج احدى المستشفيات القريبة".

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