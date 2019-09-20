نائب: تفجير كربلاء خرقاً أمنياً كبيراً وعلى القيادات العسكرية مراجعة خططها

2019/09/20 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن محافظة كربلاء حسين اليساري، الجمعة، تفجير السيارة في المحافظة خرقاً أمنياً كبيراً، فيما دعا القيادات العسكرية إلى مراجعة خططها.وقال اليساري في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، إن "الانفجار يمثل خرقاً أمنياً خطيراً يستوجب الوقوف عنده بكل حذّر وتدقيق من اجل معرفة الكيفية التي أدت الى حصول هذا الخرق في هذه المدينة الدينية المقدسة".

وطالب، القيادات الامنية بـ "مراجعة الخطط الامنية من أجل تفادي هذه الخروقات وحماية ارواح وممتلكات المواطنين والزوار دون خوف او قلق او وقوع ضحايا".

وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بأن حصيلة التفجير الذي وقع قرب مدخل محافظة كربلاء ارتفعت الى تسعة شهداء واربعة مصابين.

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