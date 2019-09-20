رياض حسن محرم - المقاول والرئيس .. إذا اختلف اللصوص

2019/09/20 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم رغم رفضى لظاهرة المقاول والممثل غير المشهور "محمد على" وتحوله في ظرف أيام قليلة الى نجم شهير تنتظر الملايين فيديوهاته على الفيسبوك لإعادة نشرها، ( كما كان يحدث مع شرائط صوت الإمام الخومينى قبل عودته الى ايران)، وبسبب رفضى لهذا النوع من البربوجاندا فقد عصرت على نفسى ليمونة وقمت بالفرجة على شريطه الأول، وقد إسترعى انتباهى في ذلك الشريط أنه عبارة عن عملية ردح سوقية طويلة الهدف منها المطالبة باستحقاقا......

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