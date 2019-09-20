2019/09/20 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) : مجرد تذكرة للمصريين والعرب .!!مقدمة :1 ـ فى مقال ( تمخض جبل عبد الناصر فولد فأرا إسمه السيسى ) كان تقييمنا لحكم العسكر وللضابط الذى يحكم مصر الآن .هذا الضابط ( الفأر ) إنتفخ وإزداد علوا ، يعتقد أنه يملك مصر ومقدراتها وشعبها ، وبلغ من السفه والسرف حدا عجيبا ، فى وقت أصبح فيه أغلب المصريين على حافة الجوع .ومع هذا يستنكف من الإعتراض ويطارد من ......

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