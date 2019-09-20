طلعت رضوان - العداء العربى لرموز التنوير

2019/09/20 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان العداء العربى لرموزالتنويرطلعت رضوان أثناء قراءتى لكتاب د.جابرعصفور(ضد التعصب) الصادرعن هيئة الكتاب المصرية- عام 2000وجدتُ فقرة مهمة عن المفكرالكويتى د.أحمد البغداى جاء بها: لقد استمعتُ إلى الدكتور أحمد البغدادى فى إحدى الندوات..وقرأتُ بعض ما كتب..وكنتُ أتصورأنْ تفخرجامعة الكويت بوجود مثل هذا الأستاذ، الذى يعمل على تنويرالعقول المغلقة..والذى أخذتْ سمعته العلمية تجاوزالكويت إلى غيرها.......

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