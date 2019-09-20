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شاهد بالفيديو.. سيناريوهات مواجهة إيران | #الحصاد #الشرقية


شاهد بالفيديو.. سيناريوهات مواجهة إيران | #الحصاد #الشرقية
2019/09/20 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 7m3IPj3Eup0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيناريوهات مواجهة إيران | #الحصاد #الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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