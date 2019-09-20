وفاة ثلاثة اشخاص بحادثين في كركوك

2019/09/20 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي رجل و زوجته مصرعهما مساء اليوم الجمعة في حادث سير وقع على الطريق الرئيس من كركوك – السليمانية.

وقال مصدر طبي لشفق نيوز، ان رجل وزوجته لقيا حتفهما عندما انقلبت عجلة كانت تقلهما على الطريق الرئيس من كركوك – السليمانية وتحديا قرب سيطرة (چیمـن).

واوضح المصدر ان الرجل و زوجته من سكنة حي "الاسرى والمفقودين" في كركوك.

الى ذلك غرق شاب يبلغ من العمر ١٥ عاما اثناء السباحة في سد "شیرین" بناحية ليلان جنوب شرق كركوك.

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