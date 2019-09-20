الاعلام الامني تعلن حصيلة تفجير كربلاء

2019/09/20 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن حصيلة التفجير الذي وقع عند مدخل محافظة كربلاء.

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