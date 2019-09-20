2019/09/20 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن حصيلة التفجير الذي وقع عند مدخل محافظة كربلاء.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تعلن حصيلة تفجير كربلاء ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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