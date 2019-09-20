بالوثائق.. إصدار الهيكل التنظيمي للحشد الشعبي

2019/09/20 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بالهيكل التنظيمي الجديد للحشد الشعبي والذي ينسجم مع العقيدة العسكرية العراقية والتطور المؤسسي الحديث.

وبادرت رئاسة الحشد الشعبي بشكل عاجل تعميم ذلك للبدء بالخطوات الفعلية لإعادة هيكلة الحشد الذي كان له دوراً بارزاً في قتال المجاميع الارهابية المدعوة بداعش للدفاع عن العراق أرضا وشعبا ومقدسات.انتهى

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