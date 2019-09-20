معاون العتبة الحسينية يكشف سبب حادثة طويريج ويوضح لقاءات السياسيين بالشيخ الكربلائي {موسع}

2019/09/20 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف معاون الأمين العام للعتبة الحسينية، أفضل الشامي، سبب حادثة التدافع للزائرين في مراسيم عزاء طويريج داخل العتبة الحسينية المقدسة في ظهيرة يوم عاشوراء {الأسبوع الماضي} وراح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.

وقال الشامي في حوار مع برنامج {كالوس} بثته قناة الفرات الفضائية، مساء اليوم الجمعة، ان "التحقيق جارٍ والأعداد المشاركة في عزاء طويريج أعلى من العام الماضي رغم عدم امتلاكنا لرقم تقديري لعدد الزائرين" مبينا ان "أبواب العتبة هذا العام هي أكثر سعة من العام الماضي وما حدث في باب الرجاء في عزاء طويريج ابلغنا بسقوط أحد الزائرين وسقط بعدها الزوار بالتتابع".وبين "في الساعة الثانية عشر و56 دقيقة ظهر عاشوراء لاحظنا بعد دقيقة تم قطع الشارع خارج باب الرجاء وبعد دقيقتين تم قطع الباب وبقيت هذه المجموعة من الزائرين" مؤكداً "اننا سنعلن نتائج التحقيق بكل شفافية وبمشاركة الدفاع المدني واعضاء في القضاء كما سلمنا محافظة كربلاء مقاطع كاميرات المراقبة للحظة الحادثة ونأمل ان لا يطول التحقيق".ولفت الى ان "تغيير مناصب في العتبة الحسينية بسبب الحادثة متوقف على نتائج التحقيق".وبشأن الهيكل التنظيمي في إدارة العتبة الحسينية المقدسة قال الشامي، ان "العتبة تملك 14 الف موظف ورواتبهم على ديوان الوقف الشيعي" مبينا ان "علاقة المتولي الشرعي للعتبة الشيخ عبد المهدي الكربلائي مع أمين عام العتبة هي إرشادية وتوصيات ولكن المتولي الشرعي له تخويل من مراجع الدين الاربعة في النجف الأشرف لإدارة العتبة والاشراف على الجانب الشرعي فيها".واوضح ان "صفة المتولي الشرعي ليس منصباً وكان موجوداً عندما كان الشيخ الكربلائي أميناً عاماً للعتبة وحاز على الصفتين معاً آنذاك" مؤكدا ان "الأمين العام للعتبة الحسينية ليس موظفاً عند المتولي الشرعي وهذا الكلام ليس دقيقاً".وشدد الشامي ان "لا مكان للصراع والتنافس في العتبات الدينية وتسمية أمنائها حصراً بالوقف الشيعي وموافقة المرجعية العليا ولا توصيف وظيفي لامين عام العتبة وفق قانون الوقف الشيعي".



وقال ان "العتبات الدينية ليست دولة داخل دولة وقانونها اعطى صلاحيات لها في استثمار الاموال بما يحقق المصلحة العامة من مشاريع مختلفة اقتصادية وخدمية واجتماعية".ونوه الشامي الى انه "أحيانا لا تحصل إجابة لمطالب الناس من الوزارات عبر العتبة الحسينية وتوسع مشاريع العتبة لضرورة حاجة الناس إليها وعندما نرى ان طلبات الناس لا تجد استجابة من قبل الجهات المعنية تضطر العتبة لتلبيتها" مؤكداً ان "العجز في المؤسسات وتدخل العتبات بعد ان لا تجد آذاناً صاغية منها".وبشأن تقرير قناة الحرة الامريكية المسيء للمرجعية الدينية والعتبات المقدسة قال الشامي ان "التقرير ليس مهنيا أو حرفيا وكان يستهدف إثارة بعض النقاط والشبهات وكان مسيئاً وكان يفتقر الى الدليل ولم نتصل بالقناة الامريكية ورفضنا عرضهم بالرد ولنا طرق بالرد وليس لدينا اي قيد في مراقبة ومتابعة أموال العتبة وصرفها".



وتابع "بعض المشاريع تصرف من الدولة وبعضها من العتبة الحسينية ولا يحصل اي صرف دون مصادقة ديوان الرقابة المالية وفرنا 14 الف فرصة عمل بمشاريعنا وما يأتي من كل استثمارات للعتبة الحسينية لا تشكل أكثر من 15% من ميزانية العتبة".وأستطرد بالقول، ان "رواتب موظفي العتبة من الدولة وموازنة الدولة لا تكفي للعتبات" مبينا ان "تسمية مشاريع العتبة بالصبغة الدينية ليس استغلال للصفة بقدر التقدس بها".وأشار الشامي الى، ان "أغلب الشركات المنفذة للعتبة عراقية وأخرى تبرعا" منوها الى ان "صحن العقيلة ينفذ من قبل شركات ايرانية تبرعا وسيوفر مساحات كثيرة للعتبة الحسينية في الزيارات المليونية".وشدد "ليس هناك شركة محددة تنفذ المشاريع وتحال وفق الاجراءات المتعبة" منوها الى ان "استملاك المناطق المحيطة بالعتبة الحسينية لم يكن سهلا ونشو من عدم تنفيذ التوسعة المخطط له في 2030 ومقر منذ عام 2014 من قبل الحكومة ولم يحصل منه شيء حتى الآن".وكشف الشامي عن "زيارة وفد من العتبة الحسينية الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من حادثة طويريج وحثيناه بتنفيذ المخطط الحضري الذي وافقت عليه الدولة كقانون في 2014" مبينا ان "عبد المهدي أبلغ الوفد انه سيشكل لجنة للتعامل مع الإجراء".وعن مشروع مطار كربلاء الدولي أشار الى ان "نسبة انجاز المشروع بين 30- 40% والشركة المكلفة بالانشاء أخلفت تعهدها بالتنفيذ وهي شركة انكليزية وتم ابلاغهم انه خلاف ذلك سيتم سحب المشروع".وأضاف، ان "زيارة المسؤولين والشخصيات السياسية للعتبة الحسينية ولقائهم بالشيخ عبد المهدي الكربلائي أمر طبيعي ولا يعد تزكية لاي شخص او دعم له" منوها الى ان "الخطبة السياسية من الجزء الثاني من خطبة الجمعة بعض ما فيه يراجعه مكتب المرجع الديني الأعلى وبعض فقراته تأتي من هناك وتصاغ ويستشار بها مكتب المرجع وهي تتطرق لكل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والدولية بحسب الوضع العام".وأختتم كلامه بالقول "لدينا تواصل مع الشباب العراقي على عدة محاور بما يحفظ هويتهم الوطنية والدينية".انتهى

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