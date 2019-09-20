غداً.. يدق الجرس في الإقليم

2019/09/20 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يبدأ غداً السبت، العام الدراسي الجديد في اقليم كردستان.

وستجري مراسيم خاصة في احدى مدارس محافظة دهوك بمشاركة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني.حيث سيدق بارزاني جرس بدء العام الدراسي 2019 ــ 2020 في الساعة الثامنة صباحاً، ويلقي كلمة بالمناسبة.انتهى

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