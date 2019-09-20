توضح من وزرة التجارة عن أنباء إلغاء مفردات البطاقة التموينية

2019/09/20 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أنباء إلغاء مفردات البطاقة التموينية.



وقالت الوزارة في بيان، تابعته "العهد نيوز"، إن "ملاكاتها تواصل عمليات تجهيز المواد الغذائية الأساسية

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