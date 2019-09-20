لمى محمد - الحرس القديم - حب عربي 10

2019/09/20 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد في الطب النفسي: لا مجال للاختصارات..تفسيراته بحدود الروح، و الروح لا حدود لها…لذلك يبدع أطباء النفس في غزل الحكمة، فيبتعدون كل البعد عن التأكيد في القول، و عدم الشك في الحلول.السذج فقط يعطونك حلاً قطعاً لمشكلتك، بينما في الحقيقة لا يحلّ مشكلتك إلاك بمساعدة الطبيب النفسي و ذوي الخبرة لا مفرطي الثقة بنفسهم و حلولهم.الثقة بالنفس جميلة، لكن معرفة حدودك أجمل..الإيمان بقدراتك......

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