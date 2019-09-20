“فيسبوك” توسّع نطاق الإعلانات التفاعلية

2019/09/20 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

قال موقع “فيسبوك”، إنه ينوي أن يقترح على كافة

المعلنين إمكانية إدماج استطلاعات رأي أو تقنيات واقع معزز أو ألعاب في إعلاناتهم،

لمزيد من التفاعل مع المستخدمين، بدلا من أن يكتفي رواد الشبكة بالاطلاع على هذه الإعلانات

على عجل.

وسيتسنّى مثلا لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي وتطبيق

“إنستغرام” وخدمة “ماسنجر” للدردشة، الضغط على الإعلانات للإعراب

عن رأيهم أو اللعب أو تجربة المنتجات في واقع افتراضي.

وكانت تلك الخاصيات متاحة في بعض المنتجات الإعلانية، أو

قيد التجربة عند بعض المعلنين.

وذكّر مارك دارسي المسؤول عن شؤون التسويق في “فيسبوك”

خلال عرض الخاصيات أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “بوسعهم تفادي الإعلانات

التي لا تعنيهم أو تهمّهم”.

ولفت إلى أن انتشار الإعلانات التفاعلية هو في نظره

“مثال جيّد على تحوّل الإعلانات من منتج يفرض على الناس إلى منتج صمّم بالتعاون

معهم ومن أجلهم”.

وسيصبح بوسع المعلنين إدماج تقنية الواقع المعزز في الإعلانات

“اعتبارا من هذا الخريف”.

وستتيح هذه الخاصية للمستخدمين بتجربة أحمر شفاه مثلا على

صورة لهم أو تكوين فكرة عن موضع أريكة ما في غرفتهم.

وبات بإمكان كلّ المعلنين نشر إعلاناتهم على شكل ألعاب فيديو،

وفق ما نقلت رويترز.

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