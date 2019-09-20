2019/09/20 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن افتتاح المقطع الثاني المغلق

من طريق محمد القاسم.

وذكرت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، انه “تم افتتاح المقطع الثاني المغلق من الطريق محمد القاسم للمرور السريع

امام حركة السير والمرور والممتد من تقاطع الباب الشرقي وحتى تقاطع النهضة (عدا رمبة

نزول النهضة)”.

وأضافت أنه “تمت المباشرة باجراءات القطع للمقطع الثالث

الممتد من القطن الطبي وحتى تقاطع النهضة لإجراء الصيانة عليه”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

32

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تعلن افتتاح المقطع الثاني المغلق من طريق محمد القاسم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تعلن افتتاح المقطع الثاني المغلق من طريق محمد القاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).