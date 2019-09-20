خلية الصقور تحدد مكان البغدادي

2019/09/20 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت خلية الصقور الاستخباراتية،، اليوم الجمعة، عن مكان تواجد زعيم تنظيم داعش "ابو بكر البغدادي".

وذكر رئيس خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية ابو علي البصري، في تصريح صحفي، إن "الإرهابي ابراهيم عواد السامرائي الملقب بابو بكر البغدادي، متواجد حاليا في أحدى مناطق سوريا الغربية"، لافتاً الى إن "قيادات من عصابات داعش الارهابية هربت باتجاه تركيا والسودان وشمال افريقيا، بأوامر مباشرة من المجرم البغدادي، فيما يتواجد عدد من الارهابيين وعوائلهم في مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية".

وحذر البصري من تشكيل تهديد جديد على أمن المنطقة وهو تواجد عصابات داعش في ادلب السورية"، منوهاً الى إن "انتقال ارهابيين من جنسيات مختلفة، هربت من المناطق المحررة الى دولهم، ضمن خلايا متحركة قادرة على اعادة تشكيل نفسها بقوالب جديدة، عادا ذلك تهديداً للسلم والأمن في تلك الدول".انتهى/س

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