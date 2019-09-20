2019/09/20 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومثل الهاشتاغ الذي اطلقه عدد من الشباب مشاعر الاخوة و المحبة بين الشعب العراقي و الشعب الايراني .وحيث أظهر مدى قوة "حب الحسين (ع)" في جمع الشعوب والتآخي بينهما

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