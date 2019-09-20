English | كوردى

هاشتاغ " #الحسين_يجمعنا " يتصدر ترند العراق


هاشتاغ
2019/09/20 | 23:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ومثل الهاشتاغ الذي اطلقه عدد من الشباب مشاعر الاخوة و المحبة بين الشعب العراقي و الشعب الايراني .وحيث أظهر مدى قوة "حب الحسين (ع)"  في جمع الشعوب والتآخي بينهما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاغ " #الحسين_يجمعنا " يتصدر ترند العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاشتاغ " #الحسين_يجمعنا " يتصدر ترند العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا