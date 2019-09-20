الحشد الشعبي يعلن اختتام عمليات إرادة النصر الخامسة وهذه نتائجها

2019/09/20 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتد المنطقة المستهدفة من صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولي المحاذي لكربلاء والنجف الى الحدود السعودية.القوات المشاركة: شارك الحشد الشعبي مع محاور عمليات الانبار والفرات الاوسط وقيادة عمليات الجزيرة بالتشكيلات والالوية (٢ و ٨ و ١١ و١٣، ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٦ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧)، اضافة الى قوة من العتبة العلوية وفوج عاشوراء.

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النتائج المتحققة:اولا/ قاطع عمليات الانبار: تفتيش وتأمين منطقة السريع الدولي باربعة محاور رئيسة وكانت الالوية المشاركة من الحشد هي(١٣ و١٧ و١٨ و١٩) والجيش وطيران الجيش.وتحقق الاتي: – تفتيش (4800) كم مربع بعمق 80 كم وعرض 60 كم تحتوي على اكثر من 10 اودية غرب الانبار.



– تأمين الخط الدولي والمناطق المحيطة به وكذلك الحدود العراقية الاردنية والحدود العراقية السعودية.– تأمين الصحراء الواقعة بين كربلاء المقدسة والانبار ومحيط وادي الغذف.– المسح الامني لمطاري الطبعات والوليد اللذين يعدان من اهم المواقع العسكرية الاستراتيجية.– تدمير 4 مضافات فاعلة لداعش في منطقة وادي أتبل غربي الانبار.– تدمير عجلة نوع "بيك اب" تابعة لداعش وضبط اخرى نوع مارسيدس (أقجم) مخبأ داخلها مادة (C4) غربي الانبار.– القاء القبض على (21) مشتبها به بينهم عنصران فاعلان في التنظيم الارهابي جرى تسليمهما للجهات المختصة.ثانيا/ قاطع عمليات الفرات الاوسط:المحور الاول: المكون من قطعات من الالوية 2، 8 ، 11، وقوة من العتبة العلوية مع فوج عاشوراء واسناد من قبل مدفعية الحشد ولواء المغاوير أفواج طوارئ بابل، الوصول الى حافة بحيرة الرزازة وشملت تفتيش المنطقة الصحراوية ومناطق أيمن الفرات وايمن الرزازة الواقعة الى جنوب غرب ناحية جرف النصر (شمال بابل).المحور الثاني: قطعات اللواء 26 في الحشد مع قطعات من الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش تمكن من تفتيش ناحية النخيب المحاذية لكربلاء باتجاه الشمال الغربي لبحيرة الرزازة بعمق 700 كم.المحور الثالث: بقيادة عمليات الجزيرة للحشد / قطعات الالوية 46 و 47، انجز تفتيش وتأمين مناطق وقرى ناحية جرف النصر شمالي بابل والمناطق الواقعة شرق بحيرة الرزازة.بالاضافة الى تأمين المناطق المشتركة بين محافظات الانبار وكربلاء والنجف وبابل وبغداد وديالى والعثور على مضافات لداعش ومعالجة عدد من العبوات الناسفة ورفع المخلفات الحربية في تلك المناطق تزامنا مع قرب انطلاق مسيرة الاربعين الراجلة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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