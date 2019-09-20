مظاهرات وسط ميدان التحرير في مصر ضد السيسي

2019/09/20 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجمع عدد من المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة) مساء اليوم

الجمعة، وهتفوا: "الشعب يريد إسقاط النظام".



وتعد هذه أول مظاهرة من

نوعها وسط العاصمة منذ سنوات.واحتفى ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بما اعتبروه باكورة

الاستجابة لدعوة التظاهر ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي

أطلقها المقاول والممثل المصري محمد علي الذي عمل مع الجيش عدة

سنوات.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المتظاهرين وسط

الميدان، وقد تداعى الناشطون لمؤازرتهم والانضمام إليهم للمطالبة

بتنحي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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