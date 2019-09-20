نص كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في( مؤتمر التصنيع العالمي ٢٠١٩)، بمدينة خيفي الصينية

2019/09/20 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة السيد وانغ يونغ مستشار الدولة المحترم

السيدات والسادة المنظمون والحضور

تحية طيبة

يسعدني ان اعبّر عن غاية الامتنان

للدعوة الكريمة الموجهة

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