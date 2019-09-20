تركيا تفرج عن 17 مهاجرا عراقيا غالبيتهم من اقليم كوردستان

2019/09/20 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين يوم الجمعة ان السلطات التركية افرجت عن 17 مهاجرا عراقيا غالبيتهم كورد كانوا مودعين في مراكز للاحتجاز.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، بعد مرور 25 يوما على اختفاء 12 مهاجرا من اهالي اقليم كوردستان انتشرت شائعات انهم محتجزون في مركز للحبس في "غازي عنتاب" حيث استنجد ذووهم بمكتب المؤسسة في تركيا لمعرفة مصيرهم.

واضافت المؤسسة ان ممثلها "كورده يشار" سارع وعلى الفور للاستجابة لطلب ذوي اولئك المهاجرين، وتوجه وبمساعدة من القنصلية العراقية في مدينة "غازي عتاب" الى دائرة الهجرة والمهاجرين التركية واليوم وبعد اتمام الاجراءات القانونية تقرر الافراج عن اولئك المهاجرين كافة.

في غضون ذلك قالت المؤسسة ان ممثلها في تركيا ساعد في الافراج عن ستة عراقيين كانوا محتجزين في مطار "ديار بكر" لعدم وجود اسمائهم في نظام منح تأشيرة الدخول.

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