الطلبة يعود للدوري الممتاز.. وكشف اتفاق ثلاثي

2019/09/20 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعتمد الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشاركة فريق الطلبة ببطولة الدوري الممتاز، بعد حل المشاكل المالية الخاصة بالنادي.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد في تصريح صحفي إن "المشاكل المالية تم حلها من خلال اجتماع جمع وزيري الشباب والرياضة أحمد رياض والتعليم العالي قصي السهيل، مع رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود".وأضاف "تم الاتفاق على الآلية التي سيتم من خلالها تسديد المستحقات المالية المتأخرة على النادي للاعبين الذين تقدموا بشكوى للاتحاد الآسيوي".وبين المصدر ان "الاتفاق سيضمن للاعبين تسديد مستحقاتهم والاتحاد وافق على تلك الصيغة، ولذلك سيشارك الطلبة في الدوري، وسيخوض مباراة نفط الوسط في الجولة الثانية من البطولة".يشار إلى أن لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي رفعت تقريرا إلى الاتحاد العراقي تطالب فيه بإنزال فريق الطلبة للدرجة الأولى بسبب الديون المتأخرة عليه.انتهى

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