2019/09/20 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة ابراهيم المالكي 20 9 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: twPceaNQ7j0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة ابراهيم المالكي 20 9 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة ابراهيم المالكي 20 9 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).