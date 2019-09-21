الحلبوسي يدعو لحوار شامل بين بغداد وأربيل

2019/09/21 | 00:08

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بغداد / الصباح

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى إجراء حوار شامل بين الإقليم والمركز وضرورة خلق حراك سياسي بين بغداد وأربيل لحل جميع المشكلات العالقة، كما شدد على ضرورة تعزيز العلاقة بين الطرفين وفق المشتركات الوطنية، معرباً عن أمله بالوصول إلى أرضية مشتركة لحلحلة الخلافات.

وأفادت عدة بيانات لمكتبه الإعلامي تلقتها "الصباح"، بان الحلبوسي التقى في أربيل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، خلال زيارة رسمية يجريها إلى الإقليم للقاء عدد من المسؤولين، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، كما بحث اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية اعتماد الحوار لتخفيف التوتر وحلَّ المشكلات من أجل تجنب الأزمات.

وحضر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حفل تخرج الدفعة الأولى من طلبة الجامعة الأميركية في دهوك، بمشاركة كل من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان برزاني، ورئيس الحكومة مسرور برزاني، وعدد كبير من المسؤولين في الإقليم، والسفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، وعدد من رؤساء الجامعات العراقية، حيث حيَّا الحلبوسي الطلبة الخريجين متمنيا لهم مستقبلا زاهرا.

وعقد الحلبوسي اجتماعا مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بحث فيه العلاقة بين بغداد وأربيل وسبل تطويرها، والتأكيد على ضرورة حل جميع المشكلات الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفقا للدستور، والبدء بحوار شامل وانفتاح من الطرفين لتأكيد الشراكة التاريخية بينهما في بناء العراق الاتحادي الموحد.

بدوره، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن أمله بإمكانية البت في القضايا الخلافية، وقال: "نحن على استعداد لحل الخلافات كافة بموجب الدستور، ويحذونا الأمل بالتوصل إلى حل"، مضيفاً "ان نجاح كردستان يمثل نجاحاً لكل العراقيين، وان حسم القضايا الخلافية يصب في مصلحة الجميع".وفي ختام اللقاء، رحب رئيس حكومة الإقليم بالتنسيق الجيد بين القوات العراقية وقوات البيشمركة في ملاحقة فلول الإرهاب في بعض المناطق.



كما التقى الحلبوسي، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وبحث اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وآخر التطورات الإقليمية والدولية، ودعا الحلبوسي إلى تعزيز العلاقة بين الإقليم والحكومة الإتحادية بما يحقق المشتركات الوطنية ويعزز استقرار العراق وسيادته، مشيراً إلى أن النقاط الخلافية يمكن معالجتها وفقا للدستور وبالحوار البنَّاء والشراكة بين كل مكونات الشعب العراقي.وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصل أمس الأول الخميس إلى أربيل، وكان في استقباله رئيس برلمان إقليم كردستان السيدة ريواز فائق، وبحث الجانبان الملفات ذات الاهتمام المشترك، والقوانين الاتحادية، ومنها قانون الإدارة المالية والموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020.وأفاد بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، بأن اللقاء أشار إلى أهمية القوانين التي تضمن حقوق المواطنين جميعاً من دون الإضرار بالطرف الآخر، والتأكيد على ضرورة خلق مناخ سياسي وتوافقات تدفع بالعمل والتنسيق المشترك، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.

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