علماء الآثار يكتشفون ثروات غفل عنها اللصوص في اليونان

2019/09/21 | 00:12

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اكتشف علماء الآثار في شمال اليونان ما يزيد على مائتي قبر جديد في مقبرة أثرية مترامية الأطراف كانت تعرضت للنهب، غير أنها لا

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