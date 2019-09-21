الجيش السوري يدمر أرتالا للنصرة على محاور ريف إدلب الجنوبي

2019/09/21 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افادت مصادر اخبارية من ريف إدلب إن وحدات من الجيش السوري استهدفت أرتالا وتحركات معادية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي حاول من خلالها نقل

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