الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية ويطالبون بـ”إعلان مماثل”

2019/09/21 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةأعلن رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين، مهدي المشاط، الجمعة، وقف استهداف الأراضي السعودية، وطالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بإعلان مماثل.وقال المشاط في كلمة على قناة ”المسيرة“، إن الحوثيين “سيوقفون استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة في انتظار إعلان مماثل ممن يستهدفون اليمن”، مضيفًا أن الجماعة “ستحتفظ بحق الرد إذا تجاهل الطرف الآخر هذه المبادرة”.

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