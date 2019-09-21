اعتقال شرطي متهم باغتصاب طفل في الدواية 

2019/09/21 | 00:32

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت شرطة ذي قار عن اعتقال شرطي متهم باغتصاب طفل يبلغ من العمر سبعة اعوام في قضاء الدواية شمال مدينة الناصرية .

وقال بيان للشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المتهم اعتقل بناء على بلاغ تقدم به خال الطفل الذي ادعى استدراجه واغتصابه من قبل جارهم الذي يعمل منتسب في الشرطة “.

واشار البيان الى ان ” المحكمة قررت توقيفه استنادا لاحكام المادة (393) من قانون العقوبات العراقي لاكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه “.

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