مصر.. “تويتر أحمر” ودعوات للنزول إلى الشوارع ضد السيسي

2019/09/21 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصبغ ناشطون مصريون موقع تويتر باللون الأحمر، عبر تغيير صورهم الشخصية، تعبيرا عن المشاركة في الاحتجاج ضد رئيس نظام الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، وسط دعوات للنزول إلى الشوارع.

وتحدث ناشطون، الجمعة، عن بدء أولى مبادرات الاحتجاج في الشارع، بينما شدد آخرون على ضرورة عدم التراجع.

خلاص كفايه لحد كدا و خلي عندك دم و #ارحل بقا 🤚 pic.twitter.com/uVVNBiVx1o

— Amiro (@Amiro49763952) September 20, 2019

#الشعب_يريد_إسقاط_النظام#ارحل pic.twitter.com/DV8vvcUzVb

— Alaa Ahmed (@alaa_ahmed120) September 20, 2019

ميدان التحرير وجميع الشوارع المؤديه للميدان والمترو شغالين و مفيش اي عوائق مروريه #جمعه_الغضب pic.twitter.com/YWqdcqnch9

— Mohamed Amer Egypt (@MohamedAmerEgy3) September 20, 2019

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