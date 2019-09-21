2019/09/21 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصيب أطفال روس من مدينة يكاتيرينبورغ بحروق من الزيت الساخن أثناء عرض خاص لتحضير وجبة أمام السياح في فندق تركي.

وتلقى ثمانية أشخاص حروقا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطفال روس يتعرضون لحروق بالزيت في تركيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطفال روس يتعرضون لحروق بالزيت في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).