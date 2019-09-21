بالجرم المشهود.. قوى الأمن اللبنانية تعتقل أبا يبيع ابنه

2019/09/21 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نشرت قوى الأمن الداخلي اللبنانية على حسابها الرسمي في تويتر، فيديو يظهر أبا يبيع ابنه مقابل مبلغ من المال.

وبدأت التحقيقات في القضية بعد

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