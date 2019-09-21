رئيس الوزراء يستقبل رئيس مقاطعة

وأشار إلى أن "الوفد الكبير لزيارة الصين ومالقيه من ترحيب يعبّر عن الاهتمام بالعلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها بشكل جاد"، معبّراً عن "تقديره واعجابه بعمل ومنتجات شركتي صناعة السيارات ومعدات الطاقة الشمسية التي زارها خلال فترة اقامته".
من جهتهم، اعرب مسؤولو وفد مقاطعة خيفي عن اعتزازهم بمستوى العلاقات بين البلدين والسعي لتوسيعها والاستعداد لتلبية احتياجات العراق في المجالات كافة، متمنين ان تثمر هذه الزيارة عن رفع مستوى التعاون بين البلدين.
ولفت البيان، إلى أن "رئيس مجلس الوزراء أنهى بهذا اللقاء برنامج زيارته لمحطته الأولى، متوجها واعضاء الوفد يوم غد، الى مدينة شنغهاي الصينية".
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