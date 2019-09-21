هواوي تطلق

2019/09/21 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت شركة هواوي خلال مؤتمرها السنوي عن استراتيجية جديدة للحوسبة، أطلقت عليها اسم منظومة "أطلس 900 الحوسبية"، التي تعتبر أسرع مجموعة للتدريب على

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